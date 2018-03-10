"Динамо" и "Краснодар" мячей друг другу не забили

Московское "Динамо" и "Краснодар" разошлись миром в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Краснодар" перед игрой шел на втором месте в турнирной таблице, динамовцам же было необходимо уходить от зоны стыковых матчей. И именно москвичи на своем поле имели преимущество по ударам по воротам - правда, небольшое. В то же время, "быки" значительно больше владели мячом, но извлечь из этого пользу не смогли. После матча главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подчеркнул, что голевой момент у его команды был лишь один, когда Вандерсон на 75-й минуте попал в штангу.

"У нас был один опасный момент - у Вандерсона, надо было забивать. У нас было преимущество, владели мячом и хорошо, что не пропустили быстрые атаки, - сказал специалист в эфире телеканала "Наш Футбол". - В таких условиях с нашим стилем игры было непросто, но, считаю, получилось неплохо".

В свою очередь, наставник москвичей Дмитрий Хохлов отметил, что его подопечные давали соперникам большой простор. Он также раскритиковал новичка Константина Рауша и рассказал о форме Кирилла Панченко, который вышел на замену во второй половине встречи.

"Краснодар" начал нагнетать во втором тайме, а у нас была ответственность за результат. Получилось, что прижались к своим воротам и дали им больше свободы, - прокомментировал игру Хохлов. - Рауш не попал в игру, и надо было что-то менять. Он должен был играть как атакующий полузащитник, но не создал ничего впереди, да и сзади в некоторых моментах сыграл ненадежно. Панченко мы давно ждали, подводили его, но пока он не может играть в полную силу. Будет пауза, и он свое доберет - в апреле, думаю, он будет выглядеть намного лучше".

После этого матча "Краснодар" набрал 40 очков и закрепился на второй строчке в турнирной таблице. "Динамо" с 24-ю баллами идет на 12-м месте.