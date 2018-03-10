Самую большую школу России построят в Москве

В Москве на территории бывшей промзоны "ЗиЛ" в следующем году будет построена крупнейшая школа в стране, в которой смогут учиться 2500 детей. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На базе школы сделаем детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования", - отметил градоначальник.
Напомним, на месте бывшей промзоны "ЗиЛ" реализуется крупный проект обновления территорий - там строится новый городской микрорайон с современными жилыми домами, зонами отдыха и социальной инфраструктурой.
В следующем году на территории бывшей промзоны #ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят. На базе школы сделаем детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 марта 2018 г.