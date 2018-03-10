Миронов получил первый приз Сахалинского фестиваля "Утро Родины"

Оргкомитет первого всероссийского фестиваля телевизионных художественных фильмов сегодня принял решение вручить первый приз фестиваля народному артисту России Евгению Миронову.

Вручение состоялось в уникальном месте Южно-Сахалинска, музее книги Антона Павловича Чехова "Остров Сахалин".

- Организаторы фестиваля единогласны в своем решении: первый приз первого фестиваля вручить вам за выдающиеся работу, сыгранную вами роль князя Мышкина в телевизионном фильме "Идиот". Благодаря вашей работе произошел перелом в общественном сознании миллионов людей. Многие именно после этой картины открыли для себя заново великие произведения Федора Михайловича Достоевского, - сказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Александр Сергеевич вручил актеру изящный приз - розовый фарфоровый лотос.

- Я потрясен! Очень неожиданно и очень приятно. Спасибо большое. Роль князя Мышкина была для меня одной из самых трудных. Я долго не мог подобрать к ней ключ, а потом понял, что мой Мышкин должен быть очень честным человеком, и все пошло, - сказал Евгений Миронов.

Справка

Первый всероссийский кинофестиваль телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" проходит в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта. В его конкурсной программе заявлено тринадцать отечественных телевизионных сериалов.