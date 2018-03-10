На Дальнем Востоке предсказали двукратный рост крупных наводнений

Повторяемость крупных наводнений на территории российского Дальнего Востока может удвоиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр "Антистихия".

Прогноз касается первой четверти ХХI века, а причина кроется в муссонных дождях.

Число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов пострадали.

В России в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на важных и потенциально опасных объектах живут свыше 60 процентов жителей. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-двух процентов валового внутреннего продукта - от 675 до 900 миллиардов рублей.

"Ожидается увеличение примерно вдвое повторения максимальных уровней наводнений в результате муссонных осадков в Дальневосточном федеральном округе, заторных наводнений на Лене и ряде других сибирских рек. Повторяемость паводков, вызванных сильными дождями, на Дальнем Востоке увеличится в полтора-два раза в среднем с одного паводка в 10-15 лет в последней четверти ХХ века до одного паводка в 7-12 лет в первой четверти ХХI века", - цитирует документ РИА Новости.