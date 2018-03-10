В Приморском океанариуме пингвины из Чехии оценили корюшку и мойву

Купленные в Чехии и привезенные в научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" пингвины Гумбольта оценили на вкус местную корюшку.

Привычная их пища - балтийская сельдь, но в Приморье она не водится, поэтому им подобрали местный рацион, сообщила "РГ" пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

- В первую очередь предложили мойву. Мы переживали, что после долгого переезда пингвины могут отказаться от еды, но этого не произошло - они сразу стали принимать пищу. Наряду с мойвой стали вводить в рацион корюшку. Пингвины ее брали, но поначалу оставляли в воде, рассматривали, оценивали, и съедали уже ночью, - рассказывает орнитолог Владислава Крещеновская.

Сейчас каждый съедает 600-800 граммов рыбы в сутки. Половину рациона составляет корюшка, половину - мойва. Вскоре в меню пингвинов добавят иваси.

В первые дни малышей кормили в воде. Сейчас обеды, завтраки и ужины проходят только на берегу.

- Поначалу птенцы толкались и ссорились. Первый хватал рыбу и бежал в бассейн, все остальные бросались за ним, пытаясь отобрать корм. А мы ждали их у бортика с полными ведрами. Сейчас все чинно: выходят на сушу и берут рыбу. Кстати, пингвины - девочки, их трое, едят аккуратнее мальчиков. Кормим их только из рук и следим, чтобы каждый съел свою норму. Есть у нас два очень стеснительных мальчика, которые, как правило, держатся в стороне и подходят в последнюю очередь - для них рыбу обязательно придерживаем, оставляем в ведре, - говорит орнитолог Ксения Любимкина.

Пингвины уже хорошо знают время кормления, минут за пять до него выходят на мостик и задумчиво разглядывают входную дверь. Или медленно кружатся у кромки бассейна. Наевшись, они отдыхают: дрейфуют, лежа на боку.

Справка "РГ"



Пингвин Гумбольдта, или гумбольдтов пингвин. Этот вид пингвинов называют также перуанским (лат. Spheniscus humboldti) - нелетающая птица из отряда пингвинообразных.