В Самаре найденных на улице медведей передали в зоопарк

Четыре медведя, обнаруженные в субботу на окраине Самары, переданы в местный зоопарк. Звери находились в клетках и, как выяснилось, принадлежали передвижному цирку.

- Специалисты оценили условия, в которых содержались животные. После осмотра ветеринары установили, что у одного из медведей проблемы со здоровьем. Ему окажут необходимую помощь. Клетки с медведями перевезут на прилегающую к самарскому зоопарку территорию, где за ними смогут ухаживать сотрудники зоопарка, - сообщили в пресс-службе администрации города Самары.

Ранее в соцсетях появилась информация о неожиданной находке на одной из автостоянок на окраине города. На 116 километре от Самары на бесхозной автоплатформе были обнаружены клетки с живыми медведями. Как выяснилось позже, животные принадлежали передвижному цирку-шапито, который на протяжении последних трех месяцев гастролировал в Самаре. Владельцы предъявили необходимые документы на зверей.

Причины, по которой дикие животные оказались на улице, устанавливаются. Полиция проводит доследственную проверку.