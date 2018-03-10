На юге Дагестана открыли дороги после схода лавины

Сотрудники МЧС расчистили от снега и открыли движение по дороге местного значения Нижний-Катрух, Верхний-Катрух и Аракул в Рутульском районе. Движение восстановлено в полном объеме, сообщили "РГ" в ведомстве.

Несколькими часами ранее стало известно, что также открыта дорога республиканского значения в шести километрах от селения Тлярата в Тляратинском районе.

Оба района находятся на юге Дагестана на горном хребте, который разделяет Россию, Грузию и Азербайджан. Накануне здесь сошла лавина, которая отрезала от цивилизации сразу несколько населенных пунктов.