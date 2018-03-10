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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье автомобиль при обгоне сбил толпу школьников

Текст: Юрий Гень (Ставропольский край)

На Ставрополье автомобиль ВАЗ 2107 врезался в толпу школьников, в результате чего два подростка погибли. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе краевого управления ГИБДД региона.

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По данным полиции, трагическая авария произошла вечером 9 марта в селе Николина Балка. Там водитель "семерки" во время обгона сначала столкнулся с другим автомобилем ВАЗ, а затем врезался в группу подростков, которые стояли на обочине. В результате четыре человека оказались госпитализированы.

Сегодня в больнице, куда 9 марта отвезли пострадавших, скончались 15-летняя девушка и 19-летний молодой человек, сообщили в ГИБДД. Еще два школьника (14 и 15 лет) остаются под наблюдением врачей.

Установлено, что водителем "семерки", устроившей ДТП, оказался 22-летний житель села. По данным полиции, за последние два года он неоднократно привлекался к ответственности за неоднократное нарушение правил дорожного движения.

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