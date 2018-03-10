Полицейский из Дагестана признался в убийстве двух человек

Сотрудник полиции Дагестана признался, что это он накануне расстрелял двух человек - сотрудника Росгвардии и мирного жителя.

Как сообщили "РГ" в правоохранительных органах, причиной трагедии в дагестанском селе Герга стал конфликт из-за денег. Ранее поступила информация, что оба убитых были сотрудниками Росгвардии, однако одна из жертв оказалась гражданским человеком.

Имя убийцы пока не называется. Известно, что он задержан и находится на допросе.

По предварительным данным, убийство является конфликтом на бытовой почве и не имеет отношения к бандитизму и терроризму.