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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах КЧР найден схрон боевиков с оружием и гранатами

Текст: Александр Гавриленко (Черкесск)
Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике
Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике

В горах на окраине станицы Красногорской Карачаево-Черкесии найден тайник с огнестрельным оружием и гранатами. Это один из крупнейших схронов, обнаруженных на Кавказе за последнее время.

Как сообщили "РГ" в МВД республики, полицейские нашли автомат Калашникова калибра 7,62 миллиметра и магазин с патронами, карабин конструкции "Мосина", две гранаты Ф-1 с запалами, огромное число винтовочных и автоматных патронов россыпью. Кроме того, обнаружено самодельное взрывное устройство с тротилом и фитилем.

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Пообщавшись с одним из ранее судимых жителей города Усть-Джегута, причастным к бандформированиям, силовики выяснили, что тайник принадлежал одному из лидеров вооруженного бандитского подполья, который был уничтожен во время контртеррористической операции в ноябре 2009 года.

Сейчас в регионе проходит операция "Оружие", в которой оперативники МВД находят и изымают у населения незадекларированное оружие. Накануне у 58-летнего жителя станицы Сторожевой силовики нашли и изъяли два гладкоствольных охотничьих ружья, 145 патронов и порох. Хозяин заявил, что оружие принадлежало его деду, скончавшемуся в 1992 году.

По всем выявленным фактам проводят проверки и будут вынесены процессуальные решения, сообщили в МВД.

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