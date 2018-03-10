В Петербурге скончался лидер группы "Внезапный сыч"

Сегодня в Санкт-Петербурге в реанимации скончался 52-летний лидер и основатель рок-группы "Внезапный сыч" Кирилл Спечинский. Об этом сообщает официальный аккаунт рок-группы в одной из социальных сетей.

Что послужило причиной смерти музыканта, в сообщении не уточняется. По неофициальным данным, Кирилл Спечинский попал в больницу с инсультом.

Группа была создана в 1988 году. Ее первый альбом "Короче, ты понял", который вышел зимой 1990 года, оказался популярным, после чего группа стала активно концертировать по стране, музыканты принимали участие в крупнейших рок-фестивалях. Всего группа выпустила шесть альбомов, последний из которых датирован 2008 годом.