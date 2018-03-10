Новости

Бенедикт Камбербэтч прочтет труд физика Карло Ровелли для аудиокниги 20:15
Украинский блогер сообщил о планах Порошенко "быстро зачистить" Донбасс 20:10
Канадец выиграл в лотерею 25 млн долларов 19:51
Обвиненный в домогательствах и изнасилованиях актер найден мертвым 19:50
В Мурманской области лавина накрыла двух человек 19:32
"Динамо" и "Краснодар" мячей друг другу не забили 19:30
Чака Норриса увековечили в Загребе 19:22
На Ставрополье автомобиль при обгоне сбил толпу школьников 19:21
Порумбойю снимет детектив о свистящем языке Канарских островов 18:57
Россияне потратили на подержанные автомобили 2,3 трлн рублей 18:56
Шипулин извинился за неудачу в супермиксте 18:45
Путин рассказал, как относится к своим фотографиям без футболки 18:26
В Крыму назвали маразмом планы Рады выселить россиян с полуострова 18:06
Около 5 тысяч человек прошли по Риге с барабанами в защиту русских школ 18:05
В Ираке начата конфискация недвижимости, принадлежавшей Хуссейну 17:51
Глава Самарской области ответил на выходку Ефремова 17:45
На подконтрольных боевикам территориях Сирии нашли отравляющие вещества 17:39
Журналист Кузичев поиронизировал над "подвигом" бойца АТО в Вероне 17:30
Жительнице Петербурга на голову упала глыба льда 17:21
МИД Сирии: Запад игнорирует факт применения боевиками химоружия в САР 17:16
На Среднем Урале бензовоз врезался в автобус 17:11
Алексей Ерохов выиграл юниорский чемпионат мира по фигурному катанию 17:05
СМИ: В ФРГ хакеры украли документы по Brexit и Украине 17:03
В горах КЧР найден схрон боевиков с оружием и гранатами 17:03
В Петербурге скончался лидер группы "Внезапный сыч" 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
10.03.2018 17:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительнице Петербурга на голову упала глыба льда

Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)

В Петроградском районе Санкт-Петербурга крупная сосулька упала на тротуар, по которому в этот момент шли две женщины. По словам очевидцев в соцсетях, это произошло возле дома №46, корпус 1, на Большом проспекте.

Фото: Николай Гонтарь/РГ
Коммунальщики Петербурга не справились со снегопадами

Упавшая глыба льда по касательной задела голову одной из женщин, причинив ей довольно серьезную травму с кровотечением. Спутница пострадавшей вызвала скорую помощь, которая прибыла через несколько минут. Пострадавшая сама смогла добраться до машины.

Вскоре после этого в интернете появилась видеозапись инцидента. На видео запечатлен след на тротуаре от разбившейся крупной глыбы льда и сидящая на ситупеньках подъезда женщина, которая держится одной рукой за голову. Ее подруга в этот момент звонит по телефону.

Напомним, за последние два месяца подобное происходит не впервые. В начале февраля на улице Репина на Васильевском острове упавшая с крыши сосулька убила пенсионерку. А 12 февраля снежная глыба с крыши дома на улице Подвойского упала на гуляющую женщину с коляской,в результате чего ребенок получил ушиб. По факту этого происшествия Следственный комитет проводит проверку.

Главное сегодня

Путин готов к диалогу с США о сокращении вооружений
Начался ежесуточный мониторинг стоимости авиабилетов на матчи ФИФА
Журналистка NBC: "Перемудрить" Владимира Путина невозможно
Биатлонистка Румянцева завоевала "золото" Паралимпиады
Директор "Современника" пообещал разобраться со скандалом c Ефремовым