Жительнице Петербурга на голову упала глыба льда

В Петроградском районе Санкт-Петербурга крупная сосулька упала на тротуар, по которому в этот момент шли две женщины. По словам очевидцев в соцсетях, это произошло возле дома №46, корпус 1, на Большом проспекте.

Упавшая глыба льда по касательной задела голову одной из женщин, причинив ей довольно серьезную травму с кровотечением. Спутница пострадавшей вызвала скорую помощь, которая прибыла через несколько минут. Пострадавшая сама смогла добраться до машины.

Вскоре после этого в интернете появилась видеозапись инцидента. На видео запечатлен след на тротуаре от разбившейся крупной глыбы льда и сидящая на ситупеньках подъезда женщина, которая держится одной рукой за голову. Ее подруга в этот момент звонит по телефону.

Напомним, за последние два месяца подобное происходит не впервые. В начале февраля на улице Репина на Васильевском острове упавшая с крыши сосулька убила пенсионерку. А 12 февраля снежная глыба с крыши дома на улице Подвойского упала на гуляющую женщину с коляской,в результате чего ребенок получил ушиб. По факту этого происшествия Следственный комитет проводит проверку.