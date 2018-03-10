В Крыму назвали маразмом планы Рады выселить россиян с полуострова

Власти Крыма сочли маразмом заявление депутата Верховной рады Украины, одного из лидеров запрещенного в РФ крымскотатаркого меджлиса Рефата Чубарова о планах выдворить с полустрова всех россиян.

Зампред комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что он давно знает Чубарова. Но если раньше считал его человеком с хорошим образованием, то теперь в этом сильно сомневается.

- Сейчас хочется сказать, что маразм крепчает, - заявил Гемпель RT. - Я просто уверен, что такие политики, как Чубаров, да и многие другие сидящие в Верховной раде, изжили свое политическое время. А чтобы еще немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма.

Гемпель назвал выбор места жительства внутренним вопросом россиян, который не терпит вмешательства Украины.

- На Украине постоянно говорят о соблюдении прав человека в России и на территории Крыма, забывая о том, что сами пытаются попрать права россиян, - считает депутат.

Ранее депутат Рады Рефат Чубаров предупредил всех жителей России, собирающихся переехать на постоянное место жительства на полуостров, либо уже сделавших это, о гарантированном выдворении из Крыма.