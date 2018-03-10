Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Краснодаре

В Краснодаре завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва в пятиэтажном доме. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС.

Сейчас ведется разбор завалов, беспилотник ведет фото- и видеосъемку территории. Из здания эвакуированы 30 человек, все они находятся в пункте временного размещения, с ними работают психологи.

Напомним, взрыв газа в пятиэтажке на улице Славянской привел к частичному обрушению стены на четвертом и пятом этажах, повреждена часть кровли над пятым. Пострадали семь человек, трое из них находятся в реанимации, в том числе двое детей.

СК возбудил уголовное дело.

Тем временем

МЧС открыло горячую линию по факту происшествия: 8 (861) 268-64-40.