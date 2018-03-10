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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Металлург" вышел вперед в серии с "Автомобилистом"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Татьяна Андреева
Магнитогорский "Металлург" вышел вперед в серии 1/8 финала Кубка Гагарина с екатеринбургским "Автомобилистом". В пятом матче на выезде "Магнитка" одержала победу со счетом 4:1.

В составе победителей по шайбе забросили Алексей Береглазов, Мэтт Эллисон, Оскар Осала и Ян Коварж. Автором единственной шайбы "Автомобилиста" стал Артем Гареев. После этой игры счет в серии стал 3-2 в пользу "Металлурга".

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Сегодня состоялось еще три матча Восточной конференции. Уфимский "Салават Юлаев" дома благодаря дублю Йоонаса Кемппайнена победил "Авангард" 2:1 - у гостей голом отметился Андре Петерсон. Этот результат позволил уфимцам выйти вперед в серии 3-2.

Две серии завершились. "Трактор" не без труда в пятой встрече переиграл "Нефтехимик" 4:3 и выиграл серию с общим счетом 4-1. С таким же итогом закончил свою серию с "Амуром" и казанский "Ак Барс", одержавший сегодня победу 2:1.

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