В Сургуте убийца посетителя торгового центра сдался полиции

В Сургуте дает показания следователям мужчина, зарезавший ножом своего знакомого в торговом центре "Аура". Преступник сам сдался полиции.

Трагедия произошла в субботу утром. По свидетельствам очевидцев и данным видеозаписей, мужчины вместе ходили по магазинам, в одном из них вспыхнула ссора, а в другом, торгующем косметикой и парфюмерией, дело дошло до холодного оружия. Жертва стояла у кассы с намерением расплатиться за товар и в это время получила от спутника удар ножом.

Ранений было несколько, уточняют в региональном управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу, человек скончался до прибытия скорой помощи.

Убийца, имя которого правоохранители вскоре выяснили, сначала скрылся.

По не подтвержденным официально данным, мотивом для расправы послужила ревность по отношению к женщине.

Между тем в Сургуте за сутки это уже второе подобное убийство. Первое произошло в ночь на 10 марта, когда к возлюбленной пришел молодой человек и застал ее с бывшим мужем. Он убил женщину, мать четверых детей, прямо на их глазах, поле чего запер в одной из комнат вместе с родным отцом. Полиции удалось проникнуть в квартиру и обезвредить ревнивца.