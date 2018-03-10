"Росатом" продолжит сотрудничество с ЦЕРН после отзыва заявки России‍

Корпорация "Росатом" продолжит сотрудничество с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН), несмотря на решение России отозвать заявку на членство в ней.

- "Росатом" поставлял оборудование и будет по мере необходимости поставлять в ЦЕРН оборудование при соответствующем заказе, - сказали в госкорпорации ТАСС. Отзыв заявки на вступление в ЦЕРН "абсолютно никак не скажется" на реализации научных проектов в атомной сфере с участием "Росатома" и зарубежных участников, уточнили в корпорации.

Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям в ноябре 2017 года, известно об этом стало в середине марта 2018 года. Директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН Павел Логачев в интервью радиостанции "Говорит Москва" предположил, что это решение принято для экономии средств. По словам физика, Россия платит за статус страны-наблюдателя ЦЕРН "довольно большие деньги, не получая никаких преимуществ".

Европейская организация по ядерным исследованиям была основана в 1954 году. Наиболее значимыми достижениями ЦЕРН считаются открытие частицы бозона Хиггса и строительство большого адронного коллайдера.