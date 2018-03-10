Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на КМ

В финском Контиолахти завершилась смешанная эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Российская команда заняла четвертое место.

Наши спортсмены выступали в следующем составе: Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко, Максим Цветков. В течение всей гонки они находились в группе лидеров, однако на финише Цветкову не хватило скорости. Потратив всего семь дополнительных патронов, наши атлеты все же не попали на подиум и стали четвертыми.

Выиграли же итальянцы, хотя они потратили 13 дополнительных патронов и ушли на один штрафной круг. Второе место заняли украинцы, третье - норвежцы.