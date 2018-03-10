"Самый ненавидимый человек в США" приговорен к 7 годам тюрьмы

Бывший глава американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели приговорен судом к 7 годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Суд признал его виновным в завышении цены на лекарство от редкого заболевания в 55 раз. Выяснилось, что компания Шкрели в 2015 году стала мнополистом на рынке лекарств от токсоплазмоза и смогла диктовать цены.

После этого пресса США назвала его "самым ненавистным человеком в Америке".

Теперь по приговору Шкрели, помимо тюремной отсидки, должен будет заплатить выплатить штраф в размере 75 тыс. долларов, а также компенсировать нанесенный ущерб в размере около 7,3 млн долларов.