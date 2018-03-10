Шипулин извинился за неудачу в супермиксте

Российский биатлонист Антон Шипулин извинился за неудачное выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Наша команда в составе Шипулина и Екатерины Юрловой-Перхт заняла пятое место.

"Печально и обидно, я хочу извиниться за то, что всех подвел. На мне была ответственность, я просил поставить мне в пару Катю, чтобы был сильнейший состав. И знаю, что она тоже хотела бежать со мной, - сказал Антон в эфире телеканала "Матч ТВ". - Я планировал, что мы попадем на подиум, но не получилось. Все решалось на последнем огневом рубеже, и я со своим не справился".

Гонку выиграл французский дуэт - Анаис Шевалье и Антонен Гигонна. Второе место заняли австрийцы Лиза Тереза Хауэр и Юлиан Эберхард, а замкнули тройку Марте Олсбе и Йоханнес Бе из Норвегии.