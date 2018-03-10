Скончался генетик и нобелевский лауреат Джон Салстон

Известный британский биолог Джон Салстон скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Института Сенгера, которым ученый руководил в 1992-2000 годах.

Закончив в 1963 году Кембриджский университет, Салстон остался там работать в лаборатории молекулярной биологии. В 1966-1969 годах занимался исследованиями в Институте Солка (Сан-Диего), после чего вернулся в Великобританию. Биолог играл ключевую роль в проектах по расшифровке геномов нематоды (круглый червь) и человека.

В 2002 году Салстон и американский ученый Роберт Хорвиц стали лауреатами Нобелевской премии за открытия в области генетического регулирования развития органов и механизмов апоптоза (клеточной гибели). После завершения проекта "Геном человека" биолог занимался общественной деятельностью. В частности, он выступал против патентования генетической информации человека.