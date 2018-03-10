Новости

Бенедикт Камбербэтч прочтет труд физика Карло Ровелли для аудиокниги 20:15
Украинский блогер сообщил о планах Порошенко "быстро зачистить" Донбасс 20:10
Канадец выиграл в лотерею 25 млн долларов 19:51
Обвиненный в домогательствах и изнасилованиях актер найден мертвым 19:50
В Мурманской области лавина накрыла двух человек 19:32
"Динамо" и "Краснодар" мячей друг другу не забили 19:30
Чака Норриса увековечили в Загребе 19:22
На Ставрополье автомобиль при обгоне сбил толпу школьников 19:21
Порумбойю снимет детектив о свистящем языке Канарских островов 18:57
Россияне потратили на подержанные автомобили 2,3 трлн рублей 18:56
Шипулин извинился за неудачу в супермиксте 18:45
Путин рассказал, как относится к своим фотографиям без футболки 18:26
В Крыму назвали маразмом планы Рады выселить россиян с полуострова 18:06
Около 5 тысяч человек прошли по Риге с барабанами в защиту русских школ 18:05
В Ираке начата конфискация недвижимости, принадлежавшей Хуссейну 17:51
Глава Самарской области ответил на выходку Ефремова 17:45
На подконтрольных боевикам территориях Сирии нашли отравляющие вещества 17:39
Журналист Кузичев поиронизировал над "подвигом" бойца АТО в Вероне 17:30
Жительнице Петербурга на голову упала глыба льда 17:21
МИД Сирии: Запад игнорирует факт применения боевиками химоружия в САР 17:16
На Среднем Урале бензовоз врезался в автобус 17:11
Алексей Ерохов выиграл юниорский чемпионат мира по фигурному катанию 17:05
СМИ: В ФРГ хакеры украли документы по Brexit и Украине 17:03
В горах КЧР найден схрон боевиков с оружием и гранатами 17:03
В Петербурге скончался лидер группы "Внезапный сыч" 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
10.03.2018 17:03
Рубрика: В мире

СМИ: В ФРГ хакеры украли документы по Brexit и Украине

Текст: Станислав Хамдохов

Группа хакеров, которая ранее атаковала правительственные серверы Германии, похитила протокол переговоров Евросоюза и Великобритании относительно Brexit, а также документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией.

Как сообщил журнал Spiegel, во время кибератаки было похищено шесть документов. Первым был украден материал по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

Лондон: Соглашение по Brexit угрожает территориальной целостности Британии

На стадии похищения документов по Украине и Белоруссии немецкие органы безопасности уже зафиксировали незаконное проникновение на правительственные серверы. Поэтому кибератака уже проходила под их контролем.

Напомним, в конце февраля стало известно, что неизвестные хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур ФРГ. Пострадали также серверы МИД и минобороны страны. Нападение было зафиксировано в декабре 2017 года благодаря информации дружественной ФРГ спецслужбы иностранного государства.

Главное сегодня

Путин готов к диалогу с США о сокращении вооружений
Начался ежесуточный мониторинг стоимости авиабилетов на матчи ФИФА
Журналистка NBC: "Перемудрить" Владимира Путина невозможно
Биатлонистка Румянцева завоевала "золото" Паралимпиады
Директор "Современника" пообещал разобраться со скандалом c Ефремовым