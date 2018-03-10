СМИ: В ФРГ хакеры украли документы по Brexit и Украине

Группа хакеров, которая ранее атаковала правительственные серверы Германии, похитила протокол переговоров Евросоюза и Великобритании относительно Brexit, а также документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией.

Как сообщил журнал Spiegel, во время кибератаки было похищено шесть документов. Первым был украден материал по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

На стадии похищения документов по Украине и Белоруссии немецкие органы безопасности уже зафиксировали незаконное проникновение на правительственные серверы. Поэтому кибератака уже проходила под их контролем.

Напомним, в конце февраля стало известно, что неизвестные хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур ФРГ. Пострадали также серверы МИД и минобороны страны. Нападение было зафиксировано в декабре 2017 года благодаря информации дружественной ФРГ спецслужбы иностранного государства.