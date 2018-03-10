СМИ: Заложники в доме ветеранов в США погибли вместе с нападавшим

Все трое заложников в доме ветеранов в американском городе Юнтвилле (штат Калифорния) погибли, захвативший их мужчина тоже мертв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В пятницу утром в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвилле произошла стрельба. Позднее выяснилось, что вооруженный мужчина захватил в заложники трех человек. К месту происшествия прибыл спецназ. Агенты ФБР пытались начать переговоры со злоумышленником, однако установить контакт с ним так и не удалось.

По данным американской прессы, все заложники - женщины.

Ранее сообщалось, что подозреваемый был участником программы для военных с эмоциональными травмами. Две недели назад его исключили из этой программы.