Телеведущий Артем Шейнин рассказал подробности стычки с бойцом АТО

Российский журналист и ведущий Первого канала Артем Шейнин сообщил подробности конфликта в итальянской Вероне с бывшим украинским десантником Валерием Ананьевым.

"Этот, не совсем уравновешенный по понятным причинам, молодой человек подает это как нападение. Никакого нападения, конечно же, не было", - рассказал Шейнин радиостанции "Говорит Москва".

По словам Шейнина, была хорошо спланированная провокация со стороны Ананьева и сопровождавших его людей. Шейнин рассказал, что год назад Ананьев участвовал в антитеррористической операции в Донбассе, как называют боевые действия на востоке Украины киевские власти, а сейчас он стал блогером, "который активно занимается самопиаром". По словам журналиста, Ананьев начал ему угрожать, рассчитывая на ответную реакцию.

"Все у него было просчитано. Сначала он следил, что давало ему возможность выбрать любое место. Но поскольку это действительно был самый центр города Верона, центральная его площадь, в какой-то момент он подошел со словами: я ли это? Я ответил, что я. На что он сказал: если бы мы были в другом месте, я бы вас убил. На что я ответил: понимаете, мы не в другом месте. Развернулся и пошел", - рассказал детали инцидента Шейнин. Затем Ананьев догнал Шейнина и заявил, что при меньшем количестве людей отрезал бы ему голову. После этого, рассказывает Шейнин, Ананьев стал плеваться.

Шейнин отметил, что испытывает по отношению к Ананьеву жалость и считает его жертвой политики нынешнего руководства Украины. "Рано или поздно, я надеюсь, у него это пройдет, но сейчас он в тумане", - сказал российский телеведущий.

Ранее бывший украинский десантник Валерий Ананьев на своей странице в Facebook рассказал, как напал на российского ведущего программы "Время покажет" Артема Шейнина. По словам Ананьева, он встретил журналиста в итальянском городе Верона, где тот находился на отдыхе.