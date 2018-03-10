Тиллерсон отменил мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отменил запланированные на субботу мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заместителя госсекретаря Стивена Голдстейна.

"Он чувствует себя плохо после нескольких долгих дней работы на родине над основными вопросами, такими как КНДР", - сказал Голдстейн.

По данным агентства, ничего серьезного в недомогании Тиллерсона нет.

Однако некоторые запланированные мероприятия с участием госсекретаря могут быть перенесены на более поздний срок.

Тиллерсон 7 марта начал турне по африканским государствам. Оно стало для главы американской дипломатии первым визитом в регион на этом посту. С 6 по 13 марта Тиллерсон планирует посетить Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию.