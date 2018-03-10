В Берлине в лотерею выиграли 42 млн евро

Около 42 млн евро достанется обладателю счастливого билета европейской лотереи Eurojackpot.

Речь идет об игроке из Берлина, который угадал пять чисел и два дополнительных. Впрочем, в компании-организаторе Westlotto не исключают, что выигрышный билет приобрели сразу несколько человек. В Европе в последнее время любители лотерей нередко объединяют усилия, чтобы увеличить шансы на успех.

По данным ТАСС, самый крупный выигрыш в Германии случился в октябре 2016 года - 90 млн евро. Отмечается, что это максимально возможная на данный момент сумма выплат в Eurojackpot.