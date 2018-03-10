В Ираке начата конфискация недвижимости, принадлежавшей Хуссейну

В Ираке начата процедура изъятия недвижимого имущества, принадлежавшего Саддаму Хусейну, его родственникам и соратникам.

По сведениям ТАСС, многие чиновники и политики, де-факто владеющие особняками и дворцами, отказываются передавать собственность государству. Большая часть этой недвижимости находится на берегу Тигра в особо охраняемой "зеленой зоне", где расположено большинство правительственных учреждений и иностранных дипмиссий.

Комиссия по подотчетности лпубликовала список объектов, в котором активы 4257 человек. Кроме самого Саддама Хусейна, в нем его дети и внуки, лица, занимавшие посты губернаторов и министров, являвшиеся крупными чиновниками в период правления Хусейна, а также офицеры высокого ранга и члены распущенной в 2003 году партии "Баас".