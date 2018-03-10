В Калифорнии неизвестный убил полицейского и забаррикадировался в квартире

Неизвестный мужчина убил полицейского и ранил второго в американском городе Помона, штат Калифорния.

"С тяжелым сердцем должен доложить, что офицер полиции, получивший ранения, не выжил. Состояние второго офицера стабильное", - цитирует ТАСС шефа полиции Помоны Майкла Оливьери.

Сообщается, что ранее полицейский наряд устроил погоню за мужчиной, который на автофургоне спровоцировал аварию на дороге и попытался скрыться с места ДТП. Позже подозреваемый укрылся в одной из квартир жилого комплекса и забаррикадировался там. Правоохранители попытались установить с ним контакт, однако мужчина начал стрелять сквозь дверь, ранив двух полицейских.

Злоумышленник пока не сдался, к месту происшествия прибыли усиленные наряды полиции и отряд спецназа.