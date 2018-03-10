В Москве пройдет фестиваль венгерского кино CIFRA 4

Этой весной, 4-8 апреля, в Москве пройдет очередной фестиваль венгерского кино CIFRA 4, которое в последнее время не устает поражать международную публику, регулярно претендуя на главную кинонаграду мира: "Сын Саула" (Saul fia) Ласло Немеша в 2016 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", в 2017-м "Пой" ("Хор", Mindenki) Кристофа Деака победил в категории "Лучший художественный короткометражный фильм", а элегия Ильдико Эньеди "О теле и душе" (Testről és lélekről), лауреат Берлинале прошлого года, не далее как на состоявшемся 4 марта очередном вручении "Оскара вошла в число номинантов.

В программу фестиваля CIFRA 4 в этом году попали пять фильмов, в той или иной степени рассказывающие о головокружительных кульбитах венгерской истории последних двухсот лет.

Гостями CIFRA 4 станут Тибор Семзё, венгерский музыкант, композитор и кинорежиссер, основатель музыкальных коллективов "Группа 180" (180-as Csoport) и "Гордиев узел" (Gordiusi Čomó), а также заслуженный венгерский режиссер Марта Мессарош, вдова видного кинодеятеля Миклоша Янчо. Марту Мессарош связывает с Россией многое: детские годы, проведенные в СССР, учеба во ВГИКе. Помимо ее новой картины "Аврора Бореалис: Северное сияние" (Aurora Borealis: Északi fény) зрителям будет продемонстрирована реставрированная копия фильма 1977 года "Они вдвоем" (Ők ketten), который стал уникальным свидетельством совместной актерской работы Владимира Высоцкого (пусть и в эпизодической роли) и Марины Влади.

Мария (Марина Влади) работает комендантом женского общежития. По долгу службы ей приходится вникать в нелицеприятные подробности жизни Юлики, чей муж-алкоголик вынуждает ее с малолетней дочерью искать отдельное жилье. Несмотря на невозможность существовать в едином пространстве, Юлика продолжает любить своего мужа. Вольно или невольно, но, наблюдая за происходящим в этой дисфункциональной семье, Мария задумывается о собственном браке. В нижеприведенном фрагменте можно увидеть трогательную, но вместе с тем забавную для российского наблюдателя сцену, так как диалог между Высоцким и Влади представлен на венгерском.

В ленте "Аврора Бореалис: Северное сияние" (Aurora Borealis: Északi fény) Мессарош исследует не теряющую со временем актуальности тему взаимоотношения поколений и принятия человеком своего прошлого, не всегда однозначного, зачастую тихо таящегося за глубокомысленным молчанием близких долгие годы. Венский юрист Ольга возвращается в Будапешт, когда узнает о болезни пожилой матери, эмигрировавшей из Венгрии в Австрию в 50-х годах. Оказавшись на исторической родине, Ольге приходится не только заново знакомиться со страной, где жили ее предки, но и осмыслять прошлое своей семьи.

"Неуязвимый" (Kincsem) Габора Херенди отправляет зрителя в неспокойный 1848 год, ознаменовавшийся венгерской революцией, стремлением венгров проявить национальное самосознание на фоне политического и идейного кризиса в Австрийской империи. Герой картины, Эрнё Блашкович, в одночасье теряет все, что ему до тех пор принадлежало. Единственный шанс восстановить существенно пошатнувшиеся позиции - положиться на своего друга Неуязвимого, ретивого коня, которому нет равных в скачках. В фильме есть место и истории любви, и драматическим схваткам на ипподроме не на жизнь, а на смерть, и, что, может быть, самое интересное, - историческим декорациям и реалиям одного из самых интересных и пестрых по своему составу и культурным влияниям государств Европы девятнадцатого столетия.

Еще одной исторической кинематографической работой, на этот раз на тему не особо далекого прошлого, станет картина Ференца Тёрёка "1945", в которой рассказывается о рядовом, хоть и праздничном событии в одной из венгерских деревень - свадьбе молодого человека и девушки, правда, не столько по любви, сколько по расчету. Кажется, сельскую идиллию ничто не может нарушить. Однако в этот же день туда прибывают двое торговцев-евреев, отец с взрослым сыном. И сам факт их появления всколыхивает в жителях воспоминания, о которых они всеми силами пытаются забыть. Всеобщая атмосфера страха, подозрительности, недоверия к соседям, ожившие обиды и желание свести счеты с ближними в миг превращают невинное событие в судебный процесс, происходящий в душах людей.

Историю, основанную на реальных событиях, представляет собой "Монстр из Мартфю" (A martfűi rém) Арпада Шопшича. В социалистической Венгрии шестидесятых в небольшом городке Мартфю происходят страшные по своей жестокости убийства молодых женщин, что наводит полицию на мысль о том, что все они - дело рук неизвестного маньяка. Следователь, прибывший на место для выяснения обстоятельств, испытывает на себе давление со стороны прокуратуры. Кроме того, у правоохранительных органов уже имеется подозреваемый, в чьей виновности руководство не сомневается, стараясь как можно быстрее довести дело до суда и получить приговор, предусматривающий высшую меру наказания. Однако по мере увеличения напряжения и лихорадочной спешки наверху, у следователя начинают закрадываться все большие подозрения о том, что лицо, находящееся в руках правосудия, не является преступником, а настоящий душегуб до сих пор на свободе.