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"Оскар-2018": онлайн-трансляция

В фокусе 04.03.2018, 23:30 | Текст: Алексей Литовченко , Дмитрий Сосновский
Фото: twitter.com/empiremagazine
Фото: twitter.com/empiremagazine

Добрый вечер, уважаемые киноманы, которые - вместо того чтобы, как нормальные люди, поспать перед началом рабочей недели - будут следить за раздачей золотых фигурок.

Юбилейная, 90-я по счету церемония вручения премии "Оскар" стартует уже вот-вот. Наиболее вероятный триумфатор - "Форма воды" Гильермо дель Торо, она же "Освободите Вилли" с межвидовым сексом". История о том, как представители различных меньшинств спасали водоплавающего пожирателя яиц и котов от одного представителя большинства, представлена в 13 номинациях, включая главную. Но все разумные, сознательные граждане, естественно, болеют за "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури".

Фото: twitter.com/TheAcademy
Объявлены номинанты на премию "Оскар"

Еще одна интрига - кто станет обладателем приза за лучшую мужскую роль: Гэри Олдман - впервые, или Дэниел Дэй-Льюис - в четвертый и последний, если верить его словам о завершении карьеры, раз. Да, не супертриллер, как когда Лео Ди Каприо сырую бизонью печень грыз. Но тем не менее.

Ну и самое основное для многих: Звягинцев или не Звягинцев? У "Нелюбви" есть один очевидный конкурент - "Квадрат" Рубен Эстлунда, а также три менее очевидных. Наименее очевидна - "Фантастическая женщина". Она ужасна. Даже рядом с беспросветной и полной... Ну, вы помните.

А пока еще ничего не началось, можете познакомиться со всеми номинантами чуть поближе. Здесь у нас про лучшие спецэффекты. По этой ссылке и по этой тоже - разные фильмы, которые не претендуют на звание "Лучший фильм", но все равно молодцы (или нет). А тут - картины на иностранном (то есть не на английском) языке. Тут - претенденты на звание лучшего полнометражного мультфильма. И, разумеется, девятка фильмов, удостоенных чести бороться, помимо прочего, за главный приз.

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Фото: AP Images/ Casey Rodgers
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