"Кинократия" представляет номинантов "Оскара": "Лучший фильм"

До старта церемонии вручения главной кинопремии мира, которой "Кинократия" традиционно посвятит этой ночью подробную онлайн-трансляцию, остались считанные часы. И мы, наконец, обращаемся к девятке фильмов, удостоенных чести бороться, помимо прочего, за главный приз. С картинами, не попавшими в претенденты на победу в категории "Лучший фильм", мы, напомним, рассказали здесь, здесь, здесь, а также здесь и еще вот тут.

Другие номинации: "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль второго плана" (дважды), "Лучший сценарий", "Лучший монтаж", "Лучшая музыка"

То, что Мартин Макдонах - не только выдающийся драматург, но также, наряду с братом Джоном Майклом, один из важнейших кинематографистов современности, мы давно знаем. За подтверждениями - добро пожаловать к просмотру "Залечь на дно в Брюгге" и "Семи психопатов". И вот невиданное прежде признание к мастеру пришло и на уровне жюри "Оскара".

Нет, кое-что в оскаровском активе у Макдонаха-младшего уже есть: победа в категории "Лучший короткометражный фильм" за блестящий "Шестизарядник" (кстати, это режиссерский дебют) в 2005-м и сценаристская номинация за "Брюгге" (а это - полнометражный дебют) в 2009-м. Душераздирающие "Психопаты" остались без внимания уважаемых академиков, но эту несправедливость мы как-нибудь переживем. Как и то, что, получив важнейшую номинацию и номинацию за лучший сценарий, Макдонах так почему-то и не получил места в режиссерском списке.

Ну и ладно. Если "Билборды", несмотря на почти провокационное несоответствие стандартам голливудской конъюнктуры, все-таки возьмут главный приз - а шансы у него немаленькие, о чем свидетельствуют и букмекеры, - тогда для премии "Оскар" еще, может быть, глобально не все потеряно.

В любом случае без статуэток трагикомедия Макдонаха о сложностях человеческого взаимодействия уж точно не останется: Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон представляют картину среди исполнителей мужских ролей второго плана, Фрэнсис Макдорманд - явный фаворит в категории "Лучшая женская роль", а сам Мартин - среди коллег-сценаристов. Плюс - "Лучшая музыка" и "Лучший монтаж".

Другие номинации: "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший монтаж", "Лучшая музыка", "Лучший звук", "Лучший звуковой монтаж", "Лучший дизайн костюмов", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика"

Если победа "билбордов" в главной номинации весьма вероятна, но все же в порядке исключения, то фэнтезийная драма Гильермо дель Торо чувствует себя в числе претендентов на звание лучшего фильма года как рыба в воде.

Политкорректная сказка о реванше всеразличных изгоев в декорациях нетолератной эпохи - то, что Академии просто не могло не понравиться. И понравилось - у "Формы воды" аж 13 номинаций, всего на одну меньше, чем у рекордсменов: "Ла-Ла Ленда", "Титаника" и "Все о Еве".

Не будем все же забывать о том, что рекорд - рекордом, а главную премию мюзикл Шазелла так и не получил, хотя выглядел почти как безальтернативный фаворит. История любви немой уборщицы и гибрида твари из Черной Лагуны с Ихтиандром таковым не выглядит, что не может не радовать при всей неизбежности наград в других номинациях, от которых ленте дель Торо просто-напросто некуда деваться.

Другие номинации: "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший режиссер", "Лучшие костюмы", "Лучший саундтрек"

Для увлеченного своей работой и самодостаточного мужчины женщина, если оставить за скобками функции матери и домохозяйки, - помеха, отвлекающий фактор. И только сознательное саморазрушение во имя любви может спасти безнадежное - для женщины - положение. Такова идея фильма Пола Томаса Андерсона, каким-то чудом избежавшего нападок феминисток.

Примечательна "Призрачная нить" еще одним фактом. Это последняя роль великолепного Дэниела Дэй-Льюиса, который решил оставить актерскую карьеру и заняться чем-нибудь более душеполезным. У него уже три "Оскара" имеется, и будет довольно смешно, если, уходя, он напоследок уведет четвертый из-под носа Гэри Олдмана, до сих пор статуэтками обделенного. Смешно для всех, кроме Олдмана.

Кроме того, очевидным фаворитом фильм выглядит в категориях "Лучшие костюмы" и "Лучший саундтрек". Во-первых, это картина о гениальном модельере, который придумывает и шьет платья для королевских особ, поэтому и наряды здесь соответствующие. А музыку написал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд - но нет, никаким Radiohead тут не пахнет. Скорее Дебюсси. Музыка эта полностью соответствует утонченному импрессионистскому стилю визуального ряда и является одной из главных причин, почему "Призрачную нить" стоит смотреть в зале кинотеатра, с подобающим звуком.

Другие номинации: "Лучшая мужская роль", "Лучшая работа оператора", "Лучшие костюмы", "Лучший грим и прически", "Лучшая работа художника-постановщика"

Гэри Олдман, великий и ужасный, изменившийся до неузнаваемости, дает всем прикурить: себе - буквально, остальным - фигурально. "Темные времена" - его opus magnum, бенефис, театр одного актера, где его коллеги и вся съемочная группа отвечают за реквизит и декорации.

Помимо самого Олдмана, "Оскара" явно заслуживают специалисты по гриму, сумевшие превратить худого артиста с узким лицом в лысого толстяка.

Олдман играет Уинстона Черчилля, только что вступившего в должность премьер-министра. Мир пылает в огне Второй мировой, британская армия жмется к побережью близ Дюнкерка, от союзников помощи ждать не приходится, политические соперники настаивают на мирном договоре с Гитлером. Но, вдохновившись несгибаемым боевым духом народа, Черчилль произносит ту самую речь про пляжи, и… ну, дальше вы знаете.

Другие номинации: "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший саундтрек", "Лучший монтаж звука", "Лучший монтаж", "Лучший звук", "Лучшая работа оператора", "Лучший режиссер"

"Дюнкерк" - другая сторона истории, рассказанной в "Темных временах". То есть времена ровно те же. И даже Черчилль с речью про пляжи незримо присутствует. Но здесь царит Кристофер Нолан, бог войны (приятно познакомиться).

Презрев драматургию, Нолан заменяет ее непрекращающимся действием. Летят и падают самолеты, плывут и тонут корабли, взрываются бомбы, пули свистят, мечутся по берегу солдаты. Им на помощь, погрузившись в лодчонки, простые британцы, а в небе парит ангел-хранитель Том Харди.

Во всех "технических" номинациях "Дюнкерк" - явный фаворит. Но главная интрига заключается в том, оценят ли Кристофера Нолана как режиссера, признают ли его маневры гениальными - или же он в данном случае не режиссер, а просто высочайшего класса массовик-затейник.

Другие номинации: "Лучшая женская роль"

Стивен Спилберг снял кино о том, как журналисты в семидесятых подложили большую свинью Белому дому, опубликовав ряд секретных документов, свидетельствующих: власти врут простым американцам о войне во Вьетнаме. Причем врут давно. Начали еще до начала вторжения, и так и врут до сих пор.

Главным антагонистом отважной журналистской братии оказывается, разумеется, Ричард Никсон, за фигурой которого отчетливо просматривается действующий президент США.

Что автоматически повышает шансы этого далеко не самого удачного, зато одного из самых конъюнктурных фильмов Спилберга что-нибудь да выиграть. Приз за лучшую женскую роль, например. Ну, если Мерил Стрип простят ее прегрешения перед жертвами домогательств, конечно.

Другие номинации: "Лучшая мужская роль", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий"

Со времен "Молчания ягнят" впервые хоррор имеет шансы получить главную кинонаграду. И, учитывая то, о чем этот хоррор, немаленькие. При этом "Прочь" - еще и дебют. Ранее Джордан Пил был наиболее известен как половина комического дуэта "Ки энд Пил". Да и вообще промышлял в основном комедиями. Что довольно заметно в его первой режиссерской работе.

"Прочь" - фильм о том, как богатые белые люди отлавливают бедных негров, чтобы буквально залезть к ним в голову. Но не из расистских побуждений, а из, скажем так, утилитарных.

Среди всех представленных в изобилии кинолент о том, как негров обижают, эта - самая нормальная. Джордан Пил подходит к животрепещущему вопросу с жанровой стороны, предлагая взамен обычного драматического нытья захватывающий и веселый триллер с запоминающимися визуальными образами, юмором и крутыми твистами.

Что, однако, никак не отменяет того факта, что повсеместный успех остроумного ужастика чрезмерен и связан не столько с кинематографическими достоинствами, сколько с тематикой.

"Зови меня своим именем" / Call Me by the Name

Другие номинации: "Лучшая мужская роль", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая песня"

В прошлый раз триумфатором "Оскара" стала гей-драма о бедных неграх. В этом году таких сногсшибательных комбо в списке номинантов нет. Зато есть отдельно гей-драма, отдельно фильмы о бедных, а также кучка драм о неграх.

Так что без программного фильма о секс-меньшинствах главная номинация не обошлась и в этот раз. "Зови меня своим именем" - фильм Луки Гуаданьино, автора недавнего сумбурного ремейка "Бассейна" 1969 года.

На этот раз у него получилась куда более целостная работа, удивительно атмосферная, очень яркая и убедительная в своем изображении беззаботной семейной идиллии, в которой живет семья интеллигентов-коспомолитов посреди средиземноморского рая.

Эта простая история просто пропитана философией гедонизма и преклонением перед античностью. Настолько ревностным, что к середине она инволюционирует до рассказа о романе между 17-летним юношей и взрослым другом его отца.

Вторую половину ленты, полную всевозможных откровенных сцен (включая, понятно, однополый секс, а также экспериментально-сентиментальный коитус с персиком), трудно назвать удобоваримой для неподготовленного или недостаточно увлеченного современными социальными трендами зрителя. Таких в жюри премии, впрочем, нет, поэтому Гуаданьино и его команда вполне могут рассчитывать на успех.

"Леди Бёрд" / Lady Bird

Другие номинации: "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий"

Сферический американский инди в вакууме. Старшеклассница Леди Берд МакФерсон (такое она сама себе имя дала, Божья Коровка, если по-русски) проживает последний школьный год и сталкивается со всеми сопутствующими этому возрасту проблемами. Ругается с родителями, испытывает первые любовные потрясения, нервно готовится к поступлению в вуз и отъезду из отчего дома, так далее.

Это бессюжетный мамблкор, уютный, эмоциональный, наподобие нашего "14+", например, только о подростках постарше и американский.

Поэтому чтобы им проникнуться, нужно быть американцем (и желательно - девочкой-подростком или мамой девочки-подростка).

В противном случае картина, сделанная с расчетом на пробуждение у зрителя щемящей ностальгии, не сработает как надо - все же довольно сильны культурные и прочие различия. Но как милая социальная реклама из серии "Позвоните родителям" вполне сойдет.