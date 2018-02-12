"Прочь" и "Конь БоДжек" получили награды Гильдии сценаристов Америки

Определились лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки.

Несмотря на то, что все в целом обошлось без особых сюрпризов, подчеркивается, что данной победой полнометражные картины упрочили свое положение в борьбе за "Оскар".

Лауреатами в основных номинациях стали:

"Лучший оригинальный сценарий" - "Прочь", сценарист Джордан Пил.

"Лучший адаптированный сценарий" - "Зови меня своим именем", сценарист Джеймс Айвори.

"Лучший сценарий документального фильма" - "Джейн", сценарист Бретт Морген.

"Лучший драматический сериал" и "Лучший новый сериал" - "Рассказ служанки".

"Лучший сериал с адаптированным сценарием" - "Большая маленькая ложь".



"Лучшая анимационная работа" - сериал "Конь БоДжек", серия Time’s Arrow, сценарист Кейт Перди.

"Лучший комедийный сериал" - "Вице-президент".

Полный список победителей можно посмотреть по ссылке.

Гильдия сценаристов Америки вручает награды с 1949 года. На данный момент - по 28 категориям, включая (с 2008 года) видеоигры.