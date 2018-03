"Кинократия" представляет номинантов "Оскара": кроме главного, часть 2

"Оскар" всё ближе - уже завтра ночью победители станут известны. А пока мы продолжаем цикл обзоров номинантов. Сегодня - вторая часть списка полнометражных игровых фильмов, представленных во всех категориях, кроме номинаций "Лучшие визуальные эффекты" (о которой мы уже подробно рассказали), "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший фильм" (о них мы еще расскажем в ближайшее время). Если вы по каким-то причинам пропустили первую часть, то вот она, пожалуйста.

"Величайший шоумен" / The Greatest Showman

Номинация: "Лучшая песня"

С биографическим фильмом-мюзиклом о нелегком творческом пути американского антрепренера Финеаса Тэйлора Барнума все просто: спели-станцевали и получили номинацию за лучшую песню.

Ванильная история с простым, как ярмарочный фокус, сюжетом, цветистыми костюмами и Хью Джекманом во главе отряда цирковых уродов не особенно заметно прокатилась в российских кинотеатрах и уже благополучно забыта.

Однако может о себе на пару минут напомнить в случае успеха на "Оскаре" программной песни-манифеста This Is Me, вслед за одним из претендентов на главный приз воспевающей тайную красоту "не таких как все".

Номинации: "Лучший дизайн костюмов", "Лучшая работа художника-постановщика"

А вот ни одна из песен, звучащих в другом мюзикле, ремейке классической диснеевской сказки, на статус лучшей не претендует. Что, в общем, и понятно: подавляющее большинство из них мы слышали в анимационном оригинале 1991 года.

Как видели почти все остальное, за исключением расового многообразия, весьма причудливо смотрящегося в средневеково-европейских декорациях, и пары персонажей-геев, еще более странно выглядящих в детской сказке. Дискурс эпохи, что поделать.

Как бы то ни было, обе номинации, полученные пестрой лентой Билла Кондона, логичны: к чему в обновленной версии "Красавицы и чудовища" не придраться - так это к ее многочисленным визуальным красивостям.

Номинация: "Лучшие костюмы", "Лучший грим и прически"

"Виктория и Абдул" - это британская версия "Матильды". Монаршая особа заводит отношения, которые никому не нравятся. Все кругом твердят ей: "Хватит с индийским холопом якшаться", а она в ответ клеймит их расистами, что довольно забавно звучит из уст хозяйки колониальной империи, учитывая политику, которую вела Великобритания в отношении этих самых колоний. Да и вообще.

Собственно, из этого и состоит весь фильм: королева Виктория мило воркует с экзотическим подданным, защищая его от расистских нападок. И еще там есть костюмы. И прически.

"Любовь - болезнь" / The Big Sick

Номинация: "Лучший сценарий"

The Big Sick - один из лучших фильмов прошлого года по версии критиков: рейтинг 98% на сайте Rotten Tomatoes, 248 положительных рецензий при всего 4 отрицательных. И этих критиков можно понять. Дело не в том, что это шедевр. Совсем нет. Такая себе мелодрамка для девочек, чтобы девочки плакали. Дело в том, что ругать эту картину - все равно что бить котенка-инвалида. Только у последнего изверга рука поднимется.

Главный герой - молодой стендап-комик с пакистанскими корнями. Он знакомится с девушкой, они встречаются, но через какое-то время расстаются - как раз из-за корней: мама хочет женить его на какой-нибудь пакистанке, а он не способен сопротивляться. Вдруг девушка попадает в больницу. Оттуда звонят первым делом ему - по ошибке. Он приезжает и знакомится с ее родителями и далее с ними все сильнее сближается, пока девушке становится все хуже. Ну и, понятное дело, в итоге он понимает, как сильно ее любит и решается выступить против ксенофобских предрассудков матери.

Вся эта слезливая муть, смешанная с мультикультуралистским дискурсом, длится два часа, перманентно вызывая умиление и выделения из определенных желез у целевой аудитории. Короче, шансы на "Оскар" очень велики.

"Проект "Флорида" / The Florida Project

Номинация: "Лучшая мужская роль второго плана"

"Лайт-версия" бэд-трипа Терри Гиллиама в детство, типичный представитель американского инди, может похвастать и интересными визуальными решениями, и симпатичными персонажами.

Однако найти что-то выдающееся в игре принесшего фильму единственную номинацию Уиллема Дефо не так уж и просто. При всем уважении к этому замечательном артисту отметим, что его герой - не чуждый благородству, но строгий администратор мотеля, в котором находят пристанище представители самых низов, - особого пространства для захватывающих дух актерских маневров не предоставляет.

Фильм, однако, сам по себе симпатичен и не лишен своего особого шарма, а тему ловушек детской психологии, которой посвящен в первую очередь, раскрывает довольно - по сегодняшним меркам - нестандартно.

Номинации: "Лучший звук", "Лучший монтаж", "Лучший монтаж звука"

Эдгар Райт перестал дурачиться и впервые снял серьезное (то есть с юмором, но без постмодернистских выкрутасов) кино, идею которого вынашивал много лет, еще с начала карьеры. Недостаточно, правда, серьезное, чтобы претендовать на что-то большее, чем "технические" номинации - тут погони, стрельба и всякое такое, что нравится нормальным людям и не нравится тем, кто раздает "Оскары".

Плюс - отменнейший саундтрек, мечта меломана. Который - не просто дополнение к визуальному ряду, а, наоборот, движущая его сила. Будем надеяться, академики оценят это и отрежут Эдгару Райту хотя бы кусочек золотого пирога.

"Чудо" / Wonder

Номинация: "Лучший грим и прически"

Если "Проект "Флорида", наряду с умилением, нацелен на то, чтобы вызвать у зрителя и немного печали, то новый фильм Стивена Чбоски - неразбавленный ничем мимими-заряд, бесцеремонно сброшенный на голову всем любителям семейных мелодрам.

И - снова вашему вниманию предлагается один из трендов сезона: "достоинство и гордость непохожих". Мальчик с обезображенным врожденной болезнью лицом впервые идет в школу.

А там - дети. Добрые и злые. Злые, впрочем, со временем тоже становятся добрыми. А некоторые оказываются добрыми, только скрывавшими это. Семейная мелодрама - она и есть семейная мелодрама.

Состязаться "Чудо" будет с "Темными временами" и "Викторией и Абдулом", так что едва ли ему что-то светит. Ну, хоть рядом постоит - для такого непритязательного кинишка это уже достижение.

Номинации: "Лучший адаптированный сценарий"

Кому-то может показаться странным, что кино о сильной независимой женщине, которая в одиночку построила небольшую подпольную игорную бизнес-империю, и сильном независимом негре-адвокате, не получила больше номинаций на "Оскар". Особенно учитывая впечатляющий каст: Джессика Честейн, Идрис Эльба и Кевин Костнер в роли Моргана Фримана (то есть человека, который появляется в конце и всё объясняет).

Но ничего удивительного в этом нет. Просто "Большая игра" - фильм Аарона Соркина. А для этого парня на первом месте не драматургия, а познавательность. Он завалит вас кучей диалогов и монологов, из которых вы узнаете всё по теме картины (в данном случае - как построить небольшую подпольную игорную бизнес-империю). Актерам здесь остается только заучивать текст и убедительно его транслировать, успевая переводить дыхание, а зрителю - внимательно слушать и просвещаться.