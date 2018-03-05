До главного кинособытия года остается всего несколько часов (но мы уже ведем онлайн-трансляцию). "Кинократия" опубликовала серию обзоров полнометражных фильмов, представленных в разных номинациях, здесь и здесь, отдельно наши обозреватели написали о фильмах в номинациях "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший фильм". Напоследок необходимо сказать несколько слов и о претендентах на звание "Лучшего анимационного полнометражного фильма".

Другие номинации: "Лучшая песня к фильму"

Как и в случае с победителем прошлого года - мультфильмом студии Disney "Зверополис", конкурировать с новым анимационным приключением Disney/Pixar "Тайна Коко" всем остальным будет совсем не просто. Главная анимационная студия Голливуда продолжает свою культурную кругосветку, и на этот раз вдохновением для проекта послужил знаменитый мексиканский праздник День мертвых и связанные с ним верования и традиции.

Мальчик по имени Мигель ссорится с родней из-за запрета заниматься музыкой, предпринимает авантюру, чтобы выступить на музыкальном конкурсе в честь Дня мертвых, но оказывается проклятым и попадает в загробный мир. Путешествие героя сопровождается знакомством со всеми почившими предками, великолепными музыкальными номерами, остроумным оммажем творчеству Фриды Кало, неожиданными твистами и примирением непримиримых сторон своего семейства.

Добротный сценарий реализован в мире удивительной красоты - многоуровневые строения, населенные живыми скелетами, отражают разные исторические эпохи, между ними снуют психоделические магические животные "алебрихес", переливающиеся всеми цветами видимого спектра. Это буйство красок соединяется с реальным миром - более скромным в цветовом выражении - мостом из светящихся оранжевых лепестков бархатцев.

Тайна Коко, прабабушки главного героя, становится явной, любовь побеждает, справедливость восстановлена, все поют и танцуют. Будут ли праздновать победу создатели? Скоро узнаем.

"Добытчица" / The Breadwinner

Другие номинации: нет

Пожалуй, главный конкурент "Тайны Коко" - тяжелый мультфильм о непростой судьбе девочки-подростка Парваны в Кабуле, захваченном Талибаном (организация запрещена в РФ). Отец-калека, единственный кормилец большой семьи, незаслуженно попадает в тюрьму, Парвана вынуждена притворяться мальчиком, чтобы добыть еды и денег для мамы, старшей сестры и брата-малыша - по законам шариата женщины не имеют права находится вне дома без сопровождения родственника-мужчины.

Уставшие от боли и насилия родные и друзья Парваны находят утешение в историях, рассказывать которые девочку научил отец-учитель. Мир фантазии нарисован совсем иначе - яркая анимация, построенная на спиральных композициях, отсылает к работам Томма Мура, который, кстати, выступил продюсером мультфильма. Визуально со сказками связано только убранство дома Парваны, остальной город выглядит серо и сурово.

Бесстрашие девочки придает сил ее матери - в решающий момент она отказывается от покорности, чтобы защитить своих детей. Сама Парвана обретает надежных помощников и идет к своей цели - найти отца - до конца, сюжет ее историй разворачивается параллельно событиям мультфильма. Используя этот прием авторы "Добытчицы" задаются вопросом: сколько детских смертей нужно, чтобы остановить уродливого монстра войны?

"Ван Гог. С любовью, Винсент" / Loving Vincent

Другие номинации: нет

Пластика полотен Ван Гога особенно часто становится объектом мультимедийных экспериментов. Надо сказать, что цифровые технологии далеко не всегда служат добрую службу - около сотни художников два года отрисовывали маслом на досках кадры первого в истории анимационного фильма в живописной технике, но во время просмотра бывает трудно избавиться от ощущения, что для создания "С любовью, Винсент" нейросеть подружили с художественными фильтрами Фотошопа.

Тем не менее живописный детектив о смерти голландского гения снят с такой трепетной любовью к наследию художника, что ему точно можно простить визуальную неоднозначность. Создатели фильма переносят главного героя - юношу в желтом жакете - с одной знаменитой картины на другую, знакомят его с людьми, окружавшими художника в последние дни жизни. Так вырисовывается очень человеческая история великого гения, соприкоснуться с которой неожиданно приятно.

"Босс-молокосос" / The Boss Baby

Другие номинации: нет

Удивительно, но есть среди номинантов этого года и детские мультфильмы. Творение студии DreamWorks рассказывает историю Тима и его новорожденного брата Теодора. Мальчик-фантазер разоблачает Теодора - оказывается, под личиной младенца скрывается топ-менеджер корпорации, производящей детей. Судьба BabyCorp под угрозой, так как конкурентная компания, производящая щенков, готовится захватить рынок родительской любви, выпустив уникального "вечного" щенка. Родители не верят Тиму и принимают фантазии мальчика за ревность. Все эти приключения младенца с мобильным телефоном и в носках на подтяжках выглядят довольно по-дурацки, да и сам он, надо сказать, не самый приятный тип. Однако сценарий спасает трогательное зарождение братской любви и центральная мысль картины - детям не нужно торопиться во взрослую жизнь, только фантазия и игра может сделать маленького человека по-настоящему счастливым.

"Фердинанд" / Ferdinand

Другие номинации: нет

"Буллинг" в последнее время стал едва ли не главной темой для обсуждения в СМИ, работающих с образованием и детской психологией. Поэтому история бычка по кличке Фердинанд оказывается особенно актуальной. Родился он, такой миролюбивый, на ранчо, где выращивают быков для корриды, нюхает цветочки, призывает всех жить дружно и, естественно, становится объектом травли для агрессивных сородичей.

В мультфильме неплохо прорисованы механизмы взаимодействия агрессоров и жертвы. Загнанная в угол жертва сама может стать агрессивной и опасной.

Маленькие зрители могут увидеть, что за любой жестокостью стоит страх и неуверенность, и понять, что любая система, построенная на насилии, лицемерна. Фердинанду удается сохранить веру в свои идеалы и изменить жестокие правила своего сообщества. К сожалению, в жизни проблемы травли не решаются так просто.