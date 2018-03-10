В МВФ объяснили необходимость повышения цен на газ для украинцев

Низкие цены на газ на Украине являются причиной коррупции и неэкономичного потребления. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в этой стране Йост Люнгман.

По его словам, подорожание голубого топлива поможет избежать коррупционных схем, при которых газ, купленный по цене для домохозяйств, перепродается предприятиям по более высокой цене. Кроме того, дешевый газ наиболее выгоден "богатым людям с большими домами", потребляющими много топлива, пояснил постпред МВФ.

"Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий", - цитирует РИА Новости слова Люнгмана.

Ранее Фонд выдвинул Украине ряд требований для получения следующего транша в размере 1 млрд евро. Среди них, создание антикоррупционного суда, принятие закона о приватизации и урегулирование цен на голубое топливо.