Военнослужащего США посадили в тюрьму за угрозы в адрес вице-президента

Военнослужащий Национальной гвардии в американском штате Пенсильвания приговорен к шести месяцам тюремного заключения за угрозы в адрес вице-президента США Майкла Пенса. Об этом информирует ТАСС.

Проживающий в городе Берлин на юге штата 23-летний Уильям Данбар признался в том, что распространял угрозы террористического характера в адрес Пенса. После выхода из тюрьмы мужчина еще полгода будет находиться под домашним арестом и проходить курс психологического лечения.

По информации правоохранителей, Данбар угрожал второму по значимости должностному лицу в администрации США, находясь в сентябре 2017 года на службе в тренировочном центре Нацгвардии в городе Джонстаун. Тогда молодой человек заявил: "Если кто-то заплатит мне достаточно денег, я убью вице-президента".

Сослуживцы Данбара сообщили об угрозах командованию, после чего военнослужащий был арестован. По их словам, задержанный произносил подобные слова как минимум дважды.