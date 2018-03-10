Военный парад в Вашингтоне пройдет без танков

Военный парад, проведение которого в столице США запланировано 11 ноября, пройдет без участия гусеничной военной техники. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на документ министерства обороны страны.

По его данным, указанный документ в четверг был направлен Пентагоном в объединенный комитет начальников штабов. В нем детально описывается парад, который в этом году состоится в США в День ветеранов. Согласно сценарию парада, американские военные пройдут от Белого дома до Капитолийского холма. Президент США Дональд Трамп будет наблюдать за парадом от здания Конгресса в окружении ветеранов.

В документе отмечается, чтобы минимизировать ущерб местной инфраструктуре, в предстоящем мероприятии будут участвовать лишь колесные транспортные средства и никаких танков. Главная роль в параде будет отведена военной авиации, в том числе историческим моделям самолетов, которые пролетят над Вашингтоном в конце праздника.

Американский лидер ранее заявлял журналистам, что идея о проведении масштабного военного парада в Вашингтоне у него появилась после поездки в Париж летом прошлого года. Тогда Трамп в качестве почетного гостя присутствовал на параде, посвященном Дню взятия Бастилии, и был настолько впечатлен увиденным на Елисейских Полях, что позже сообщил президенту Франции Эмманюэлю Макрону о планах организовать 4 июля на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне "великий парад с целью продемонстрировать военную мощь США".

В США регулярно проходят гражданские парады с участием военных, но в стране отсутствует традиция проводить парады с участием военной техники.