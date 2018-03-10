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Рубрика: В мире

ВСУ обстреляли из минометов южные села ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины открыли минометный огонь по селам на южной границе территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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"В 21:45 ВСУ открыли огонь с применением минометов калибром 120 мм, в количестве 10 мин, по направлению н.п. Широкино - н.п. Саханка", - цитирует агентство сообщение СЦКК.

О жертвах или разрушениях информации нет.

Договоренность о режиме прекращения огня была достигнута на встрече Контактной группы в Минске 2 марта. Ожидалось, что обстрелы прекратятся с 5 марта, однако на деле этого не произошло.

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