Вышел дублированный трейлер "Кристофера Робина" от Disney

Почитателей Винни-Пуха и всех-всех-всех в скором будущем ждет еще один подарок. После выхода в прошлом году трогательного британского фильма Саймона Кертиса "Прощай, Кристофер Робин" (Goodbye Christopher Robin) с Доналом Глисоном и Марго Робби в главных ролях эстафету примет американская компания Disney.

Картина режиссера Марка Фостера "Кристофер Робин" (Christopher Robin) появится на российских экранах 2 августа 2018 года, на день позже мировой премьеры. В ней, в противоположность британскому собрату, анимация будет играть важную роль, так как Винни-Пух, явившийся повзрослевшему сыну А.А.Милна, Кристоферу Робину, станет полноценным участником повествования, а не просто плодом детского воображения. Судя по представленному материалу, Винни-Пух вернется в жизнь своего товарища по детским играм в трудный период жизни человека средних лет.

Актерский состав не может не порадовать тех, кто неравнодушен к британской актерской школе. Марк Гейтисс снова неподражаем в изображении малоприятных персонажей, что с эпохи "Шерлока" и "Волчьего зала" (Wolf Hall) стало его коньком. На этот раз он предстанет в роли Кита Уинслоу, судя по всему, начальника Кристофера Робина. Самого Кристофера Робина сыграет Юэн МакГрегор, а в образе его жены Лесли предстанет Хэйли Этвелл.

Предпочитающие смотреть англоязычную продукцию в оригинале также смогут насладиться закадровым присутствием Питера Капальди, Тоби Джонса, Джима Каммингса, Софи Оконедо и многих других, кому выпала честь озвучить персонажей самого известного произведения, вышедшего из-под пера А.А.Милна.