Женщина впервые назначена главой канадской полиции

Бренда Лаки назначена постоянным руководителем федеральной полиции Канады (Королевская канадская конная полиция, RCMP). Таким образом, она стала первой женщиной в истории страны, занявшей этот пост, передает РИА Новости.

Лаки работает в полиции с 1986 года. Она служила в миротворческих силах в бывшей Югославии и помогала обучать сотрудников полиции для миссии ООН на Гаити.

Как ожидается, Лаки займет должность главы RCMP в середине апреля. С декабря 2006 по июнь 2007 года канадскую полицию возглавляла Беверли Бюссон, однако она была временно исполняющей обязанности руководителя.