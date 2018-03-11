11 марта отмечается 200-летие со дня рождения Мариуса Петипа. Француз около полувека единовластно управлял петербургским императорским балетом, выковав лучшую в мире труппу и создав балеты, которые и сегодня составляют основу любого театрального репертуара.

1. Мариус Петипа родился в актерской семье. Еще в середине XVIII века на сцене Opera блистала артистка, которую поклонники прозвали Petit-pas, то есть маленькое движение. От нее и принято вести род Петипа. Отец Мариуса был танцовщиком, балетмейстером и педагогом классического танца, мать - драматической актрисой. У них было пятеро детей, четверо из них посвятили жизнь театру. Считается, что заставил фамилию "звучать" старший из братьев, Люсьен. Он стал премьером парижской Opera, партнером Марии Тальони, Фанни Эльслер, Карлотты Гризи, первым исполнителем роли Альберта в "Жизели". В годы его успехов никто не подозревал, что портреты красавца-премьера вскоре исчезнут из окон парижских цирюльников, а имя Петипа будет звучать благодаря тому, что Мариус создаст главные шедевры балетного репертуара.

2. Если бы Мариус Петипа не был настоящим французом с огнем в крови, возможно, родиной классического балета считалась бы Испания. Именно там Петипа-танцовщик дождался своего звездного часа. Но его угораздило угодить в любовную интрижку с дочерью высокопоставленного сановника. Дуэль, бегство, скитания по всей Европе, безденежье в конце концов привели Мариуса в Петербург, где он рассчитывал переждать бурю, заработать на милостях щедрого русского царя и победителем вернуться в Париж.

3. В Петербурге Петипа оказался в 1847 году. Император Николай I был большим любителем балета и денег на него не жалел. На сцене Большого Каменного театра танцевали Тальони, Эльслер, Гризи, Гран, Черрито, Розатти - все европейские звезды. Труппу от основания в XVIII веке возглавляли почти исключительно французы. Добиться приглашения в Петербург Петипа удалось благодаря соотечественнику - Антуану Титюсу. Потом пятнадцать лет он работал в тени Жюля Перро и Артюра Сен-Леона.

4. Почти два десятилетия Мариус вынашивал планы по покорению парижской Opera. Главным оружием в этом проекте должна была стать очаровательная балерина - красавица Мария Суровщикова, сразу же после окончания театрального училища ставшая женой Петипа. С расчетом на ее обаяние, женственность и пикантность были поставлены первые балеты хореографа. Но, получив одобрительные рецензии в Париже, ангажемента в Opera супруги не дождались.

5. От двух браков у Петипа было девять детей. Почти все они посвятили свою жизнь театру. Но никто из них не смог занять в балете место, сопоставимое с местом отца, хотя Мариус Петипа мечтал об этом и лично занимался обучением дочерей классическому танцу.