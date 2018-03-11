Новости

Путин рассказал о пиве от Меркель 17:12
Путин назвал гибель подлодки "Курск" проявлением плачевного состояния армии в то время 17:11
Манчини обрушился с критикой на руководство "Зенита" 17:00
Путин рассказал о губительности "югославского" сценария для России 90-х 16:55
Появилось видео с места ликвидации террористов под Саратовом 16:50
Путин: Россия не будет никому грозить 16:44
Врач рассказал, какой вред мозгу человека наносит смартфон 16:40
Путин рассказал об обстреле спецборта в Чечне 16:38
Шипулин упал на финише и упустил "золото" на этапе КМ по биатлону 16:33
Путин рассказал о своем деде - поваре Ленина и Сталина 16:32
Владимир Путин рассказал, что был внутри танка "Армата" 16:14
В Сибири при падении летательного аппарата погиб человек 15:47
Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014 15:30
В Краснодаре пострадавшие от взрыва жильцы получат компенсации 15:22
"Ворон" с "кхалом Дрого" из "Игры престолов" получил дату премьеры 15:12
Фото: поклонники перестали узнавать "гардемарина" Сергея Жигунова 15:05
Появилось видео скандальной выходки Ефремова в Самаре 15:05
Владимир Путин исключил возможность возврата Крыма Украине 14:56
Судившаяся с Кэти Перри монахиня упала и умерла прямо в зале суда 14:50
Собчак ответила на слова главы МИД Украины о "политической шизофрении" 14:49
Названа главная опасность просмотра телевизора для мужчин 14:49
В Саратовской области предотвратили теракт 14:45
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей 14:44
Брэд Питт заявил, что полностью отказывается от секса 14:42
Герхард Шредер: Никогда бы не хотел быть президентом России 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
11.03.2018 16:12
Рубрика: Культура

Пять фактов о Мариусе Петипа

Текст: Анна Галайда
11 марта отмечается 200-летие со дня рождения Мариуса Петипа. Француз около полувека единовластно управлял петербургским императорским балетом, выковав лучшую в мире труппу и создав балеты, которые и сегодня составляют основу любого театрального репертуара.

1. Мариус Петипа родился в актерской семье. Еще в середине XVIII века на сцене Opera блистала артистка, которую поклонники прозвали Petit-pas, то есть маленькое движение. От нее и принято вести род Петипа. Отец Мариуса был танцовщиком, балетмейстером и педагогом классического танца, мать - драматической актрисой. У них было пятеро детей, четверо из них посвятили жизнь театру. Считается, что заставил фамилию "звучать" старший из братьев, Люсьен. Он стал премьером парижской Opera, партнером Марии Тальони, Фанни Эльслер, Карлотты Гризи, первым исполнителем роли Альберта в "Жизели". В годы его успехов никто не подозревал, что портреты красавца-премьера вскоре исчезнут из окон парижских цирюльников, а имя Петипа будет звучать благодаря тому, что Мариус создаст главные шедевры балетного репертуара.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
К 200-летию Мариуса Петипа в музее имени Бахрушина открылась выставка

2. Если бы Мариус Петипа не был настоящим французом с огнем в крови, возможно, родиной классического балета считалась бы Испания. Именно там Петипа-танцовщик дождался своего звездного часа. Но его угораздило угодить в любовную интрижку с дочерью высокопоставленного сановника. Дуэль, бегство, скитания по всей Европе, безденежье в конце концов привели Мариуса в Петербург, где он рассчитывал переждать бурю, заработать на милостях щедрого русского царя и победителем вернуться в Париж.

3. В Петербурге Петипа оказался в 1847 году. Император Николай I был большим любителем балета и денег на него не жалел. На сцене Большого Каменного театра танцевали Тальони, Эльслер, Гризи, Гран, Черрито, Розатти - все европейские звезды. Труппу от основания в XVIII веке возглавляли почти исключительно французы. Добиться приглашения в Петербург Петипа удалось благодаря соотечественнику - Антуану Титюсу. Потом пятнадцать лет он работал в тени Жюля Перро и Артюра Сен-Леона.

4. Почти два десятилетия Мариус вынашивал планы по покорению парижской Opera. Главным оружием в этом проекте должна была стать очаровательная балерина - красавица Мария Суровщикова, сразу же после окончания театрального училища ставшая женой Петипа. С расчетом на ее обаяние, женственность и пикантность были поставлены первые балеты хореографа. Но, получив одобрительные рецензии в Париже, ангажемента в Opera супруги не дождались.

5. От двух браков у Петипа было девять детей. Почти все они посвятили свою жизнь театру. Но никто из них не смог занять в балете место, сопоставимое с местом отца, хотя Мариус Петипа мечтал об этом и лично занимался обучением дочерей классическому танцу.

Главное сегодня

Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей
МВД поддержало идею о применении европротокола во всех ДТП без пострадавших
Появилось новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
Трамп и Ким Чен Ын могут провести саммит на межкорейской границе