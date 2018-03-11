В завершающую неделю кампании повестка всегда спрессована до предела. События, заявления, комментарии мелькают с калейдоскопической быстротой. В памяти и у граждан и у наблюдателей откладывается совсем немного. Основная проблема - не в содержании и не в форме политического сигнала, а в дефиците времени на его донесение до конечного адресата - избирателя, который намеревается сделать выбор в последний момент.

Участники гонки хорошо знают этот феномен. Поэтому в ближайшие три-четыре дня нас ожидают многочисленные акции по мобилизации такого нерешительного гражданина.

Могут ли в этом деле сработать неожиданные приемы, ходы на грани фола? Исключать нельзя. Однако для таких ходов нужна серьезная аргументация, подтверждающая их эффективность. В условиях когда рейтинги долгое время стабильны, а электоральные ниши имеют жесткие границы таких аргументов почти нет. Поэтому большинство кандидатов пока выбирают осторожную тактику. Лидирующая четверка не хочет напоследок допустить ошибку, способную смазать впечатление от трехмесячного марафона. Работает политическая максима: лучше не сделать что-то нужное, чем сделать что-то ненужное. Аутсайдеры же вряд ли могут успеть изменить свое положение даже самыми радикальными ходами. Тут даже нужное не успеет сработать.

Большинство кандидатов пока выбирают осторожную тактику

Участники кампании сосредоточены на прагматичных задачах. Организаторам важно чтобы не произошло сбоев в системе подсчета голосов, а кандидаты не допустили очевидных нарушений. Санкций для нарушителей не осталось. Снять с гонки уже никого нельзя. А чистота и законность процедур - важнейшие условия для доверия результатам голосования и избирательной системе в целом.

Кандидатам хочется как можно быстрее завершить кампанию. Технологи в штабах пытаются успеть реализовать все планы и замыслы. Напрасный труд. Во-первых, сделать все еще никогда и никому не удавалось. Во-вторых, рачительные мотивы и сожаления от потерь креативных приемчиков прямо противоречат рациональной задаче фокусировки под конец кампании на одном, самом сильном и четком сигнале, способном доформировать у избирателя четкую мотивацию в пользу нужного кандидата.

Электоральные процессы имеют свою инерцию. Кампания сделана. Даже самые яркие и эффектные сигналы способны лишь внести небольшие штрихи, но не повлиять на результат. Сигнал до избирателя доходит не так быстро как хочется кандидатам и их командам. Несмотря на новые способы коммуникации и ускоренные каналы связи, опять же действует правило: для того чтобы по-настоящему повлиять на решение избирателя, сигнал до него должен дойти несколько раз. Дефицит времени мешает такому развитию событий.

Нет каких-либо оснований и для перетока избирателей от одного кандидата к другому. Основная часть давно свой выбор сделала. По данным ВЦИОМ, "электоральный рейтинг Владимира Путина, согласно опросным данным, - 69% (задавался вопрос: если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?). Электоральный показатель Павла Грудинина составляет 7%, Владимира Жириновского - 5%, Ксении Собчак - 2%, Григория Явлинского - 1%, Сергея Бабурина - 1%, Бориса Титова - менее 1%, Максима Сурайкина - менее 1%" (прим. 1). Вряд ли последняя неделя изменит эти расклады. То, что, по данным полстера, еще не решили, за кого голосовать 11 процентов респондентов, показывает - ресурс для прироста небольшой. Распределение голосов этих нерешительных граждан, как показывает многолетняя практика, почти всегда происходит в прямой пропорции с результатами среди определившихся в своих предпочтениях.

Скорректировать итоговые результаты еще может ситуация с явкой. Пока тут все стабильно. Во ВЦИОМе спрогнозировали результат "в коридоре значений 63-67%" (задавался вопрос: примете ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?). Это близко к цифрам прошлых президентских выборов. В 2012 году проголосовало чуть более 65 процентов избирателей. Впрочем, говорить о явке - дело самое неблагодарное. На нее могут повлиять даже непосредственно в день голосования такие различные факторы, как погода или массовые призывы выполнить гражданский долг от референтных персон.

Оснований прогнозировать невысокую явку пока нет. Во-первых, голосовать за главу государства традиционно приходит больше избирателей, чем на парламентские выборы. Во-вторых, были сделаны выводы после проблем с явкой на выборах в Госдуму 2016 года. Хотя жестких разнарядок в нынешнем году решили не определять, можно прогнозировать, что для власти успешным будет любой результат в диапазоне от 60 до 70 процентов. Такой уровень позволит говорить о высокой активности граждан, демократичности процесса формирования власти и доверии к избирательной системе.

Оснований прогнозировать невысокую явку пока нет

Все эти выводы могут сформировать впечатление, что ничего интересного нам ожидать в ближайшие дни не стоит. Это не так. На последней неделе традиционно обостряется одна из самых интересных интриг кампании - борьба за интерпретацию ее итогов.

Прим. 1. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-7, 9 марта 2018 г. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 4000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6%.