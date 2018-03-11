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Рубрика: В мире

На Трампа оказали "позитивное давление"

Американские сенаторы призывают Белый дом наладить диалог с Москвой
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
Четыре американские сенаторы-демократы призвали госсекретаря США Рекса Тиллерсона начать диалог с Россией. По их словам, контакты между Вашингтоном и Москвой приобрели особую актуальность после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному Собранию, в котором сообщил о новых видах оружия, разработанного в РФ.

Авторы обращения к главе американского внешнеполитического ведомства считают, что выстраивание диалога с Москвой поможет урегулировать разногласия между странами в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Речь идет о соглашении, подписанном Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в декабре 1987 года, согласно которому стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности и воздержаться от производства и испытаний подобного оружия в дальнейшем. Договор был реализован к июню 1991 года - Россия уничтожила 1846 комплексов, США - 846.

В августе 2017 года конгресс США обсудил возможность выхода из РСМД. В ответ Москва заявила, что в случае такого шага со стороны Америки "наш ответ будет мгновенным и зеркальным". Ситуацию осложняет тот факт, что конгресс США наложил вето на финансирование СНВ-3, если Договор по РСМД не будет выполняться.

Фото: РИА Новости
Путин готов к диалогу с США о сокращении вооружений

Комментируя письмо четырех американских сенаторов, глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев написал на своей странице в Facebook, что эта инициатива "обнадеживает". "После многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов и сенаторов в адрес России вплоть до требований разорвать отношения появляются признаки "позитивного", а не "негативного" парламентского давления, причем на президента США, а не нашей страны", - отметил Косачев.

Он выразил надежду, что "за этим адекватным прочтением Послания Владимира Путина Федеральному Собранию России последует такая же адекватная и разумная модификация политики США в сфере стратегической стабильности и коллективной безопасности".

"Все-таки угрозы в современном мире для наших стран общие. В конечном счете для США - это не Россия и для России - это не США. Но последнее станет верным, только когда в Вашингтоне признают первое", - считает сенатор.

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