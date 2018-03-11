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Рубрика: В мире

Берлин поставил украинского посла на место

Текст: Юрий Когалов

Властям ФРГ надоели регулярные протесты посла Украины Андрея Мельника по поводу поездок немецких политиков в Крым, и они призвали дипломата заниматься своей непосредственной работой, а не вмешиваться во внутренние дела Германии.

Как рассказал в интервью, опубликованном на YouTube, председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в ФРГ Андреас Маурер, соответствующая беседа состоялась два месяца назад, и с тех пор дипломат "стал потише".

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Как отметил политик, Мельник неоднократно предъявлял главе МИД Германии Зигмару Габриэлю претензии по поводу визитов немецких делегаций в Крым, а президент Украины Петр Порошенко просил канцлера ФРГ Ангелу Меркель наказать немецких депутатов за эти поездки.

"Это настолько абсурдно. Лидер Украины, наверное, страну перепутал. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "Правые секторы" (запрещенная в России экстремистская группировка - прим. "РГ"), а неугодных политиков бросают в мусорные баки", - отметил Маурер.

В конце концов терпение Берлина закончилось, и послу объяснили, что Киев может протестовать, но "не вмешиваться во внутренние дела Германии". Самому же дипломату рекомендовали делать свою непосредственную работу.

"Наше правительство прямо заявило Мельнику, чтобы он занялся своими дипломатическими обязанностями. Ему никто не запрещает писать жалобы, выражать протесты, но не стоит вмешиваться в дела Германии", - рассказал Маурер.

Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Полуостров неоднократно посещали парламентские делегации из Европы, в том числе из ФРГ. В феврале в Крыму побывали девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии". На возмущение Киева парламентарии заявили, что "члены делегации - граждане свободной Германии, депутаты, и имеют право ехать туда, куда считают нужным". Мельнику же они тогда посоветовали поучиться дипломатии у европейцев.

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