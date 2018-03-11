Брэд Питт заявил, что полностью отказывается от секса

54-летний американский актер и продюсер, лауреат "Оскара" Брэд Питт якобы сделал внезапное заявление. Кинодел, которому за последние полтора года приписывали никак не менее десятка громких романов, как перед расставанием с Джоли, так и уже после, поведал-де, что собирается совершенно воздержаться от половой жизни.

По крайней мере, на ближайший год.

Тем "разбив сердца миллионов поклонниц".

Данную информацию обнародовала газета The Sun. Пояснив, что освободившееся время Питт намерен посвящать медитации и физическому самосовершенствованию. Например, занятиям физкультурой. А также творчеству.

И все это для того, чтобы унять печаль от развода.

При этом издание ссылается на анонимный источник, рассказавший, что "Брэд действительно решительно настроен: он стал заметно здоровее, хорошо питается и исключил спиртное".

"Он был в отношениях почти всю свою взрослую жизнь. Но теперь, когда Брэд одинок, он может делать то, чего не мог делать раньше, когда был в браке с Анджелиной Джоли", - туманно присовокупил инсайдер.

Далее газета напомнила, что у Питта и Джоли шестеро детей. А их развод пока так и не оформлен официально.

Ранее мы писали, как Питт утешался в компании огромного дерева.