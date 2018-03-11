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Брэд Питт заявил, что полностью отказывается от секса

Новость 11.03.2018, 14:42 | Текст: Олег Усков

54-летний американский актер и продюсер, лауреат "Оскара" Брэд Питт якобы сделал внезапное заявление. Кинодел, которому за последние полтора года приписывали никак не менее десятка громких романов, как перед расставанием с Джоли, так и уже после, поведал-де, что собирается совершенно воздержаться от половой жизни.

По крайней мере, на ближайший год.

Тем "разбив сердца миллионов поклонниц".

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress
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Данную информацию обнародовала газета The Sun. Пояснив, что освободившееся время Питт намерен посвящать медитации и физическому самосовершенствованию. Например, занятиям физкультурой. А также творчеству.

И все это для того, чтобы унять печаль от развода.

При этом издание ссылается на анонимный источник, рассказавший, что "Брэд действительно решительно настроен: он стал заметно здоровее, хорошо питается и исключил спиртное".

"Он был в отношениях почти всю свою взрослую жизнь. Но теперь, когда Брэд одинок, он может делать то, чего не мог делать раньше, когда был в браке с Анджелиной Джоли", - туманно присовокупил инсайдер.

Далее газета напомнила, что у Питта и Джоли шестеро детей. А их развод пока так и не оформлен официально.

Ранее мы писали, как Питт утешался в компании огромного дерева.

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