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Рубрика: Спорт

Ракетка не подвела

Успехи Касаткиной отметили призом
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7513 (50)
Наша теннисистка Дарья Касаткина, которая на следующей неделе официально станет первой ракеткой России, принимает поздравления с победой в номинации "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщается на официальном сайте ассоциации, по итогам голосования наша спортсменка набрала 50 процентов голосов теннисных специалистов, опередив украинку Екатерину Козлову и словачку Викторию Кузьмову.

Донской обыграл Хачанова в Индиан-Уэллсе

Напомним, что в феврале Касаткина дошла до финала турнира в Дубае, а также играла в полуфинале соревнований в Санкт-Петербурге. Это позволило 20-летней россиянке подняться на 19-ю строчку в рейтинге WTA.

Сейчас Дарья продолжает сражения на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов. Касаткина, посеянная под 20-м номером, прошла уже в третий круг соревнований.

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