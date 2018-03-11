Наша теннисистка Дарья Касаткина, которая на следующей неделе официально станет первой ракеткой России, принимает поздравления с победой в номинации "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как сообщается на официальном сайте ассоциации, по итогам голосования наша спортсменка набрала 50 процентов голосов теннисных специалистов, опередив украинку Екатерину Козлову и словачку Викторию Кузьмову.

Напомним, что в феврале Касаткина дошла до финала турнира в Дубае, а также играла в полуфинале соревнований в Санкт-Петербурге. Это позволило 20-летней россиянке подняться на 19-ю строчку в рейтинге WTA.

Сейчас Дарья продолжает сражения на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов. Касаткина, посеянная под 20-м номером, прошла уже в третий круг соревнований.