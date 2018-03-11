Десятки тысяч ирландцев вышли на митинг против абортов

В Ирландии десятки тысяч человек приняли участие в "Марше жизни" против абортов. В стране пройдет референдум по вопросу о легализации прерывания беременности. Гражданам предстоит высказаться за или против внесения изменений в конституционные акты Ирландии. Речь идет о разрешении абортов в период до 12 недель беременности.

Восьмая поправка о запрете абортов была принята в 1983 году, она запрещает аборты практически во всех обстоятельствах, передает РИА Новости. С тех пор более 170 тысяч ирландских женщин прервали беременность за границей.

Премьер-министр страны Лео Варадкар объявил, что будет голосовать за легализацию абортов.