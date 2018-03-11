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Рубрика: В мире

Днепропетровской области подобрали неприличное название

Текст: Петр Лихоманов

Директор украинского института национальной памяти, скандально известный на Украине и в Польше адепт украинского нацизма и борец со всем русским Владимир Вятрович поддерживает идею о переименовании Днепропетровской области в рамках "декоммунизации". Правда, его идея нравится не всем местным жителям.

"Поддерживаю! Сичеславская область - это единение современной Украины с Украиной казацкой", - написал Вятрович на своей странице в Facebook после обсуждения этого вопроса с членами неких неназванных "общественных организаций".

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Между тем известно, что украинские националисты не первый год пытаются переименовать Днепропетрвоскую область, вслед за "декоммунизацией" самого Днепропетровска. В частности, такую пропаганду в Киеве и Днепропетровске (ныне - Днепр) ведет общество "Просвита"  - самая старая, и спонсируемая из-за рубежа "просветительская" организация. Именно ее экспертам принадлежит идея назвать область в честь Запорожской Сечи - Сичеславская.

У такого варианта переименования есть один минус: слово "сiч" имеет в украинском языке омоним, с совершенно не героическим смыслом. Речь о слове "сеча", которое в переводе на русский язык означает "моча". На эту тонкость давно обратили внимание днепропетровцы, и даже некоторые местные депутаты, сопротивляющиеся "просветительскому" напору Вятровича.

Кампании против переименования, или хотя бы за выбор более благозвучного имени для области, происходят в социальных сетях. Причем даже русскоязычные сторонники государственного переворота в Киеве, как выяснилось, еще не дозрели до того, чтобы называться "мочеславцами".  

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