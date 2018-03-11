После двух соревновательных дней зимней Паралимпиады в южнокорейском Пхенчхане в активе российских атлетов с ограниченными физическими возможностями уже три медали. "Золото" в биатлонных гонках выиграли Екатерина Румянцева и Михалина Лысова, "серебро" у выступающей в этом же виде спорта Анны Милениной.

Наши спортсмены из-за временного отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) выступают в Пхенчхане в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA). Положение еще более сложное, чем у "Олимпийских атлетов из России" (OAR), которые соревновались на этих же аренах с 9 по 25 февраля. Мало того что нет флага и гимна, так еще и в названии делегации отсутствует упоминание страны.

Тем не менее на этих Играх железных людей россияне побеждают, даже выступая в столь замысловато обезличенном статусе. Первой нашей чемпионкой Паралимпиады стала москвичка Румянцева, показавшая лучшее время в гонке на дистанции 6 километров среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в категории "стоя" с раздельным стартом. Екатерина в этом виде программы на 15 секунд опередила занявшую второе место свою соотечественницу Миленину. Интересно, что представительница Свердловской области выступает на своей четвертой в карьере Паралимпиаде, причем на каждой из них она неизменно поднимается на пьедестал почета.

Спустя час на эту же трассу вышли спортсменки с нарушением зрения, которые преодолевали дистанцию с сопровождающими. Трехкратная чемпионка сочинских Игр-2014 в лыжных гонках и биатлоне Михалина Лысова при помощи гида Алексея Иванова почти 40 секунд выиграла у серебряного призера украинки Оксаны Шишковой.

- Мне трудно осознать, что я добилась победы в своей первой гонке на дебютной Паралимпиаде. Это так неожиданно, и у меня просто нет слов, - цитирует Румянцеву официальный сайт ПКР. - По ощущениям, олимпийское выступление казалось похожим на обычную гонку, вроде этапа чемпионата мира. Накануне старта я насторожилась, а когда вышла на дистанцию, то никакого стресса не было и в помине. Бежалось по дистанции сложно, снег рыхлый, "каша". На этой тяжелой трассе до самого последнего момента никакой уверенности в том, что я финиширую с лучшим результатом, не было.

Российская делегация в Пхенчхане насчитывает 75 человек, из них 30 атлетов с ограниченными физическими возможностями (13 мужчин и 17 женщин) и шесть спортсменов-сопровождающих. Остальные - представители тренерского штаба и персонал. Всего в шести видах спорта будет разыграно 80 комплектов наград.