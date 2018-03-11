Эксперты обнаружили факты иностранного вмешательства в выборы в РФ

Впреддверие президентских выборов во все федеральные округа России хлынули из-за рубежа наличные деньги, которые, по мнению членов Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, будут направлены на подрыв доверия избирателей к результатам выборов главы государства.

5 марта комиссия опубликовала на сайте верхней палаты парламента открытую часть своего ежегодного доклада. В тексте документа отмечается, что ввоз извне наличных денег ведется "для подпитки тех, кого принято именовать внесистемной оппозицией, в т.ч. российских сторонников пропагандируемой через зарубежные средства пропаганды тактики "бойкота выборов"". Авторы доклада утверждают, что "сигналы об этом приходят практически из всех федеральных округов от Калининграда до Дальнего Востока".

Еще одно поле для атаки на российские выборы - киберпространство

На прошлой неделе глава комиссии Андрей Климов и руководитель рабочей группы по мониторингу внешней деятельности Олег Морозов обсудили содержание доклада с членами Общественной палаты. В дискуссии приняли участие члены комиссий ОП по безопасности, по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, а также представители экспертного сообщества. Учитывая специфику работы Общественной палаты, сенаторы сосредоточились в презентации своего доклада на тех попытках вмешательства во внутренние дела России, которые ведутся исподволь, внутри гражданского общества. Упомянутые денежные средства из-за рубежа, по словам Климова, направляются в Россию не только для того, "чтобы разместить платную рекламу в какой-нибудь газете". "Деньги эти используются исключительно по "серым" схемам в рамках так называемых мозаичных технологий", - заявил он. Имена и адреса получателей зарубежной финансовой помощи, по словам сенатора, указаны в закрытой части доклада, а в открытой объясняется суть мозаичных технологий. Сам сенатор изложил ее так: "одно конкретное действие воспринимается людьми, которые в этом участвуют, как нечто естественное, чуть ли не придуманное ими самими и побужденное ими и имеющее исключительно отечественные природные корни". Цель на данном этапе - дискредитация выборов главы государства, признание итогов голосования недостоверными, провоцирование протестных акций.

Еще одно поле для атаки на российские выборы - киберпространство. В докладе сенаторы указывают, что на Западе уже готовится почва для того, чтобы объявить голосование по выборам президента России нелегитимным по причине искусственно завышенной явки. Западные политики, отметил Климов, прекрасно понимают реальный расклад в рамках этой избирательной кампании, но будут "пытаться хотя бы публично признать там, у себя, эти выборы нелегитимными, потому что мало якобы пришло, остальное якобы был подвоз". "Попытаться спровоцировать какие-то акции, в том числе и хулиганские - будут делать. Попытаться за счет кибератак открытую часть цифровых платформ Центризбиркома атаковать - будут делать", - сказал сенатор на заседании Комиссии ОП по безопасности. Климов отметил, что закрытую часть - ГАС "Выборы" - атаковать очень трудно, она автономна. "Но вы же понимаете, когда вы на сайт ЦИК заходите, вы же заходите через общедоступную сеть, а не работаете в автономной системе. А если ее завесить? И в момент подсчет голосов это куда-то испарится?" - добавил он. "А если учесть, что количество кибератак в такие дни достигает 200 и более тысяч в сутки, то отражать их, конечно, непросто", - полагает сенатор. Он также привел данные о том, что в среднем 27-28 процентов кибератак на российские интернет-ресурсы ведется с территории США.